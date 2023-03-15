Российская пропаганда активизирует свою агентуру в американском политикуме – ренегате Демократической партии.

Как Россия хочет подорвать поддержку Украины в США

Думаю, все прекрасно знают о "российском пуле" в Республиканской партии. Его большинство составляют трамписты. Но агенты Кремля есть и среди демократов.

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В настоящее время Кремль запускает в США масштабную антиукраинскую кампанию, призванную подорвать доверие и дискредитировать Украину в глазах простых американцев. Такие действия должны сформировать электоральные взгляды США, ориентированные на антиукраинскую риторику.

То есть, тот из политиков, кто поддерживает Украину, должен иметь меньше шансов на голоса избирателей, что в предвыборный период для многих политиков является критическим значением. Таким образом, из-за ретрансляции украинофобии в США, используя обе партии, Кремль планирует подорвать поддержку Украины.

Основным ретранслятором украинофобии должна стать Тулси Габбард. И хотя она сейчас не является демократкой, а перебежчицей в лагерь противников, да еще и в лагерь "трампистов", на нее возложат обязанности по формированию антиукраинского пула в Демпартии через имеющиеся контакты.

Зашквары Габбард

Эта дама уже неоднократно зашкваривалась своими высказываниями. Однако при этом она не только оставалась у власти, но и совсем не несла юридическую ответственность за ретранслируемую ложь, в которой так и просматривались нарративы Кремля.

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Так, Габбард в 2012 году была поклонницей снятия экономических санкций с Ирана.

В 2013 году она выступила против поддержки США повстанцев в Сирии, сражавшихся с диктатурой Башара Асада. После этого она регулярно участвовала в блокировании проектов помощи повстанцев.

В частности, в 2016 году Габбард всячески препятствовала созданию в Сирии бесполетной зоны, в чем критически не была заинтересована Россия. Российская авиация уже тогда массово бомбила больницы, школы и жилые кварталы в районах, не контролируемых войсками Башара Асада.

Когда началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Габбард заявила, что это Запад "спровоцировал" Путина на войну, в частности (внимание) размещением в Украине биолабораторий, разрабатывавших биологическое оружие.

Да, даже в Демократической партии США оказался свой "Медведчук".

В ближайшее время Габбард будет активно участвовать в дискредитации Украины критикуя политику Джо Байдена, а также распространяя нарративы российской пропаганды через американские СМИ. Также ожидается активизация других демократических "шестерок" Кремля в США.

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Именно Габбард должна будет заниматься коммуникацией украинофобского пула в рядах Демократической партии, по сути не будучи частью этой политической силы. Причем, судя по всему, не будучи уже очень давно.

Очень интересно, когда именно ее завербовали.