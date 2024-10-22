Тульскую область атаковали дроны: под ударом оказались заводы

Неизвестные дроны атаковали город Ефремов в Тульской области. Примерно в 3 ночи по Киеву 22 октября здесь прогремели взрывы и произошел пожар.

Сначала были сообщения, что беспилотники ударили по заводу синтетического каучука и ТЭЦ. Однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев убеждает, что пострадали два спиртзавода, сообщает 24 Канал.

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О взрывах и пожаре после сообщили российские телеграм-каналы как либеральные, так и пропагандистские. Также они выложили соответствующие видео.

Смотрите видео взрывов в Ефремове Тульской области

Впоследствии губернатор Тульской области Миляев заявил, что вроде бы дроны пытались атаковать регион. И, конечно, знаменитая русская "пе-ве-о" все отразила.

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Правда, чиновник все же признал, что под ударами оказались Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в поселке Лужковский Суворовского района. Расстояние между ними – примерно 150 километров.

По словам Миляева, никто не пострадал. Он добавил, что на место выехали экстренные службы. Также заверил, что ситуация находится под контролем. Пропагандисты со своей стороны сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

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Добавим, что расстояние от Ефремова до границы Украины – около 350 километров.

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Также дроны с 2 ночи атаковали Брянскую область. По словам оккупантов сюда летело по меньшей мере 9 БпЛА. Традиционно все отбили и пострадавших нет. Правда, в Суземском районе беспилотники якобы попали в котельную и нежилое помещение.

Заметим, как объяснил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман", дроны не просто так атакуют спиртзаводы . Дело в том, что там производят добавки для повышения октанового числа топлива. Особенно это актуально для "военного топлива".