Туман, гололед и лавины: в Украине объявили штормовое предупреждение
Источник:ГСЧС
В Украине в четверг, 16 декабря, прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. В западных и восточных регионах ожидается туман, а в Карпатах существует риск схождения лавин.
Штормовое предупреждение
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о гололеде на дорогах страны.
Читайте также В Украину идет настоящая холодная зима: когда ждать морозы
16 декабря ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200 – 500 метров,
– отметили спасатели.
В Украине объявили штормовое предупреждение / Данные Укргидрометцентра
Снеголавинная опасность в Карпатах
В связи с интенсивным приростом снегового покрова 15 – 16 декабря на высокогорье Прикарпатья и Закарпатья и в среднегорье Львовской области будет содержаться умеренная снеголавинная опасность.
В отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра предупредили граждан о 2 уровне опасности.Обратите внимание! Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Высокая снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.
Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала