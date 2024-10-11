Киев накрыл сильный туман, видимость почти нулевая: кадры из столицы

Киев накрыл туман, который существенно влияет на видимость. В столице водителей просят быть очень осторожными.

В Киеве наблюдают ухудшение погоды. В сети делятся кадрами густого тумана, который накрыл столицу, передает 24 Канал.

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Видимость почти нулевая

На трассе Киев Одесса из-за тумана очень плохая видимость. Собственно, она почти нулевая. Водителей просят не разгоняться на дороге и быть осторожными, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Призывают держать безопасную дистанцию между автомобилями.

На трассе очень плохая видимость: смотрите видео

Сквозь туман трудно что-либо рассмотреть, поэтому такая погода является опасной. В местных телеграм-каналах пишут, что не видно вообще ничего.



Киев накрыл туман / фото из местных телеграмм-каналов

Видимость существенно нарушена, поэтому это создает риски и для пешеходов. В таких условиях особенно важно быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.



Видимость в столице очень плохая / фото из местных телеграмм-каналов

Накануне власти предупреждали, что столицу может накрыть туман. Он будет сохраняться всю первую половину дня 11 октября. Тогда отмечали, что видимость будет 200-500 метров.