Сильный туман накрыл Киев, сквозь туман не видно ничего –кадры из столицы

В воскресенье, 20 октября, сильный туман накрыл столицу. Местные уже публикуют в сети фото утренней мороси.

В некоторых районах столицы картина напоминает компьютерную игру Silent Hill. Видимость, казалось, составляет всего несколько метров. Что известно о непогоде в Киеве, передает 24 Канал.

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Туман в Киеве

Утром 20 октября киевляне столкнулись с густым и непроглядным туманом, который охватил столичный регион. Кое-где видимость можно назвать фактически нулевой.

В местных телеграмм-каналах публикуют фото и видео из Киева, на которых видно масштабы тумана. Видимость в столице существенно ухудшена, поэтому в сети призывают водителей быть осторожными на дороге. Более того, такая погода создает угрозу и для пешеходов, ведь из-за тумана они могут стать жертвой ДТП.

Так, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют 20 октября переменную облачность, без осадков. Ночью Киевскую область схватили сильные заморозки 0...-5, а днем в области температура в среднем будет подниматься до +8...+13 градусов. Непосредственно в Киеве термометры будут показывать около +10 градусов.