В деяких районах столиці картина нагадує комп'ютерну гру Silent Hill. Видимість, здавалося, становить всього кілька метрів. Що відомо про негоду у Києві, передає 24 Канал.

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Туман у Києві

Зранку 20 жовтня кияни стикнулися з густим та непроглядним туманом, який охопив столичний регіон. Подекуди видимість можна назвати фактично нульовою.

У місцевих телеграм-каналах публікують фото на відео з Києва, на яких видно масштаби тумани. Видимість у столиці суттєво погіршена, тому у мережі закликають водіїв бути обережними на дорозі. Ба більше, така погода створює загрозу й для пішоходів, адже через мряку вони можуть стати жертвою ДТП.

Так, синоптики Укргідрометцентру прогнозують 20 жовтня мінливу хмарність, без опадів. Вночі Київщину схопили сильні заморозки 0...-5, а вдень в області температура в середньому підійматиметься до +8...+13 градусів. Безпосередньо у Києві термометри показуватимуть близько +10 градусів.