На Киев и область опустился туман: водителей предупредили об опасности
Сегодня, 27 сентября, Киев и Киевскую область накрыл густой туман. Водителей предупредили об опасности и дали советы, как поступить.
В ГСЧС отметили, что туман жители столицы будут наблюдать до конца суток 27 сентября, а также ночью и утром 28 сентября. Видимость будет ограничена до 200 – 500 метров.
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В столице на сегодня и завтра объявлен І уровень опасности – желтый,
– говорится в сообщении.
КГГА предупредила об опасности на дорогах
Киевская городская администрация посоветовала водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию при остановке, соблюдать безопасную дистанцию с другими авто и избегать маневров.
Специалисты советуют водителям соблюдать простые правила:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
На фото из столицы видно, что туман действительно густой. Поэтому в эти дни киевлянам следует быть осторожными.
Киев накрыл густой туман / Фото 24 канал