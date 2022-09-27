На Киев и область опустился туман: водителей предупредили об опасности

27 сентября 2022 , 13:10
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Сегодня, 27 сентября, Киев и Киевскую область накрыл густой туман. Водителей предупредили об опасности и дали советы, как поступить.

В ГСЧС отметили, что туман жители столицы будут наблюдать до конца суток 27 сентября, а также ночью и утром 28 сентября. Видимость будет ограничена до 200 – 500 метров.

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В столице на сегодня и завтра объявлен І уровень опасности – желтый,
– говорится в сообщении.

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Киевская городская администрация посоветовала водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию при остановке, соблюдать безопасную дистанцию с другими авто и избегать маневров.

Специалисты советуют водителям соблюдать простые правила:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

На фото из столицы видно, что туман действительно густой. Поэтому в эти дни киевлянам следует быть осторожными.


Киев накрыл густой туман / Фото 24 канал

Туман в столице 27 сентября / Фото 24 канал

Киевляне сообщают о густом тумане в городе / Фото 24 канал

 

Автор: Анастасія Лукашевська