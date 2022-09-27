На Киев и область опустился туман: водителей предупредили об опасности

Сегодня, 27 сентября, Киев и Киевскую область накрыл густой туман. Водителей предупредили об опасности и дали советы, как поступить.

В ГСЧС отметили, что туман жители столицы будут наблюдать до конца суток 27 сентября, а также ночью и утром 28 сентября. Видимость будет ограничена до 200 – 500 метров.

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В столице на сегодня и завтра объявлен І уровень опасности – желтый,

– говорится в сообщении.

КГГА предупредила об опасности на дорогах

Киевская городская администрация посоветовала водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию при остановке, соблюдать безопасную дистанцию с другими авто и избегать маневров.

Специалисты советуют водителям соблюдать простые правила:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

На фото из столицы видно, что туман действительно густой. Поэтому в эти дни киевлянам следует быть осторожными.



Киев накрыл густой туман / Фото 24 канал

Туман в столице 27 сентября / Фото 24 канал

Киевляне сообщают о густом тумане в городе / Фото 24 канал