У ДСНС зазначили, що туман жителі столиці спостерігатимуть до кінця доби 27 вересня, а також вночі та вранці 28 вересня. Видимість буде обмежена до 200 – 500 метрів.

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У столиці на сьогодні та завтра оголошено І рівень небезпеки – жовтий,

– йдеться у повідомленні.

КМДА попередила про небезпеку на дорогах

Київська міська адміністрація порадила водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари та аварійну світлову сигналізацію при зупинці, тримати безпечну дистанцію з іншими авто та уникати маневрів.

Фахівці радять водіям дотримуватися простих правил:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

На фото зі столиці видно, що туман дійсно досить густий. Тож, у ці дні киянам варто бути обережними.



Київ накрив густий туман / Фото 24 канал

Туман у столиці 27 вересня / Фото 24 канал

Кияни повідомляють про густий туман у місті / Фото 24 канал