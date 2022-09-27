У ДСНС зазначили, що туман жителі столиці спостерігатимуть до кінця доби 27 вересня, а також вночі та вранці 28 вересня. Видимість буде обмежена до 200 – 500 метрів.
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У столиці на сьогодні та завтра оголошено І рівень небезпеки – жовтий,
– йдеться у повідомленні.
КМДА попередила про небезпеку на дорогах
Київська міська адміністрація порадила водіям знизити швидкість руху, використовувати протитуманні фари та аварійну світлову сигналізацію при зупинці, тримати безпечну дистанцію з іншими авто та уникати маневрів.
Фахівці радять водіям дотримуватися простих правил:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
На фото зі столиці видно, що туман дійсно досить густий. Тож, у ці дні киянам варто бути обережними.
Київ накрив густий туман / Фото 24 канал
Туман у столиці 27 вересня / Фото 24 канал
Кияни повідомляють про густий туман у місті / Фото 24 канал