На столицу надвигается туман: синоптики предупреждают о возможном осложнении движения транспорта

Киев и область снова предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях. В регионе прогнозируют туман.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В Киеве и области прогнозируют туман

Ухудшение погодных условий прогнозируется ночью и утром 29 декабря.

Видимость составит 200 – 500 метров.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,

– отметили синоптики.

В этот день в Киеве и области также прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ветер – переменных направлений, его скорость – 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве в течение суток – 0 – 2 выше нуля.

Напомним, что Европу накрыл антициклон Гюнтер, который повлиял на погоду в Украине. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ближайшие дни атмосферное давление будет выше нормы, местами будут туманы, ночью будут незначительные морозы, а днем – преимущественно плюсовая температура.