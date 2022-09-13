Киев окутал густой туман: водителей предупредили о плохой видимости
Источник:Укргидрометцентр
В очередной раз в Киеве в сентябре туман. Однако на этот раз нет сообщений о его искусственном происхождении, обусловленном горением торфа.
Этот туман продержится до конца дня. Видимость в нем – 200–500 метров.
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Туман и правила безопасности
Отметим, что такая видимость является I желтым уровнем опасности, который означает, что погодные условия потенциально могут быть опасными для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. А в совокупности с дождем такой туман может привести к не одному ДТП.
Поэтому из-за погодных условий в КГГА призывали к осторожности. В частности, водителей попросили:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Предыдущий раз туман в Киеве был не по естественным причинам
1 сентября стало известно о густом тумане в городе, вызванном тлением и горением торфа в нескольких районах области.
В отличие от обычного тумана, во время такого смога прилагаются другие рекомендации по безопасности. А именно:
- избегать дорог с массовым скоплением автотранспорта;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослого человека;
- пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые, минерализованные напитки и кислородно-белковые коктейли;
- а если появилась одышка, кашель или бессонница – необходимо обратиться к врачу.
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