Часть Украины накроет густой туман: где и когда ухудшатся погодные условия

Украинские синоптики предупреждают о тумане в ближайшее время. Накроет он несколько регионов.

ухудшение видимости прогнозируют 27 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Где будет туман 27 декабря

"Утром и в первой половине дня 27 декабря в северных регионах, Киеве и Киевской области, а также в Карпатах ожидается густой туман" – говорится в прогнозе синоптиков.

Видимость будет 200 – 500 метров.

Поэтому в упомянутых регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта, поэтому призываем водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными,

– отметили в ГСЧС.

Туман 27 декабря накроет несколько регионов Украины / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в этот день также на крайнем юге Украины, ночью также и в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях будет идти небольшой дождь и мокрый снег. Также там прогнозируют слабый гололед. На остальной территории будет без существенных осадков.