️Погіршення видимості прогнозують 27 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Де буде туман 27 грудня

"Вранці та в першій половині дня 27 грудня у північних регіонах, Києві та Київській області, а також у Карпатах очікується густий туман" – йдеться у прогнозі синоптиків.

Видимість буде 200 – 500 метрів.

Через це у згаданих регіонах оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту, тому закликаємо водіїв і пішоходів бути максимально уважними та обережними,

– наголосили у ДСНС.

Туман 27 грудня накриє декілька регіонів України / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що цього дня також на крайньому півдні України, вночі також і у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. Також там прогнозують слабку ожеледь. На решті території буде без істотних опадів.