Утром Львов окутал очень густой туман: фото опасного явления

Утром во Львове фиксировали очень густой туман, который повлиял на жизнедеятельность города. Такого явления в городе не фиксировали давно.

Туман в городе был настолько сильный, что на Скниловском мосту произошло тройное ДТП с участием 27 автомобилей.

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Подробности происшествия

Туман в некоторых районах Львова был настолько густой, что не было видно здания на расстоянии 150 – 200 метров. По городу были пробки и ДТП.

По данным Укргидрометцентра, влажность воздуха составляла 100%, поэтому многим людям было трудно дышать.

Стоит заметить, что оптимальная для человека влажность воздуха – 40 – 60%.

Туман во Львове: фото журналистов 24 Канала

О том, что в городе будет густой туман, 20 марта предупреждали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии. Полиция призвала водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Из-за тумана во Львове произошло ДТП с участием 27 авто

Утром 21 марта мэр города Андрей Садовый сообщил об аварии с участием около 27 авто на Скниловском мосту.

Из-за тумана и ДТП движение по путепроводу ограничили. Водителям посоветовали объезжать мост через Кольцевую, и улицу Авиационную.

Примерно через час после аварии львовский горсовет сообщил, что пострадавших в результате аварии нет.

Сейчас туман в городе рассеивается – общественный транспорт возобновил свою работу по привычному маршруту. Однако по Скниловскому мосту автобусы курсируют с задержкой.