В Черном море украинские защитники уничтожили очередной "Тунец". Это вражеский катер, который оккупанты используют для своих террористических целей.

Российским оккупантам наносят колоссальные потери. В частности, удалось минуснуть уже два вражеских катера типа КС-701 "Тунец".

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В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Вместе к Победе,

– говорится в сообщении.

Ранее один "Тунец" уже отправили вслед за "Москвой"

Сентябрь – несчастливый месяц для "Тунцов". Ранее Военно-морские силы ВСУ уже сообщили об уничтожении такого вражеского катера. Радостное событие произошло 3 сентября. Тогда оккупанты пытались высадиться. Однако все пошло не по плану. Российским оккупантам нанесли потери. В частности, было 6 "двухсотых" и 2 "трехсотых".

У российских захватчиков нет никаких шансов реализовать хоть какие-то свои планы. Врага успешно "пакетизируют". По состоянию на 13 августа 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что отправить на концерт к Кобзону удалось уже 270 350 оккупантов. Кроме того, герои ВСУ "минуснули" немало вражеского оружия и техники. Оккупантам уже пора понять: у них нет никакого будущего.