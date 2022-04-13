Тупицкий будет обязан вернуться, – Вениславский о новом законопроекте

Отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий сбежал из Украины. Однако, согласно новому законопроекту, он будет обязан вернуться.

За незаконное пересечение госграницы во время военного положения грозит уголовная ответственность. Однако ее предлагают усилить. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.

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Также он отметил, что Тупицкий выехал на основании справки, которую ему кто-то предоставил, что он не подлежит призыву на военную службу.

"Но с учетом того, что он фигурант санкций, которые к нему применило американское правительство, денег на свободное проживание в Евросоюзе у него будет недостаточно", – добавил нардеп.

Нелегальное пересечение границы во время войны: что известно о новом законопроекте

ВРУ зарегистрировала новый законопроект об уголовной ответственности для мужчин, нелегально выехавших из Украины.

По закону, пересечение государственной границы Украины призывниками во время военного положения, лицо наказывается штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее подобный законопроект регистрировали в Раде, в то же время оттуда забрали норму о том, что все мужчины должны вернуться из-за границы в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.

Однако пока неизвестно, когда проект закона рекомендуют для рассмотрения в парламенте, отметил Вениславский.

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Это касается и тех, кто пытается пересечь границу по документам с недостоверной информацией.