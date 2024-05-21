Турбулентность убила пассажира рейса Лондон-Снигапур, – другие ранены: фото с самолета

Рейс самолета Singapore Airlines Boeing 777-300ER попал в сильную турбулентность во время рейса из Лондона в Сингапур. Один человек погиб, еще несколько пассажиров получили ранения.

Самолет Boeing 777-300ER изменил направление полета в Бангкок. Об этом сообщила авиакомпания во вторник, 21 мая.

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По сообщению авиакомпании, несколько человек получили ранения. При этом не уточняют, сколько именно. На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Самолет приземлился в Бангкоке в 15:45 по местному времени.

В сети опубликовали фото с самолета.



Самолет Singapore Airlines совершил экстренную посадку в Бангкоке / Фото из сети Х



Самолет столкнулся с сильной турбулентностью в небе над Азией / Фото из сети Х



Пострадавшим окажут всю необходимую помощь / Фото из сети Х



В аэропорту на приземление самолета ждали кареты скорых, чтобы оказать помощь пострадавшим / Фото из сети Х

Пока точно неизвестно, что произошло на борту самолета.



В результате турбулентности один человек погиб, несколько – получили ранения / Фото из сети Х

"Травмы в результате сильной турбулентности являются относительно редким явлением в контексте миллионов выполненных рейсов. Однако сильная турбулентность может привести к тяжелым травмам или, к сожалению, в этом случае к летальному исходу", – рассказал авиационный эксперт Джон Стрикленд, пишет ВВС.

В компании заявили, что сотрудничают с местными властями Таиланда для оказания любой необходимой дополнительной помощи.