Турчинов ответил, будет ли баллотироваться в Раду вместе с Порошенко
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов действительно получал предложения от пятого президента Украины Петра Порошенко войти в список обновленной политической партии "Европейская Солидарность" и баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году. Но ответил отказом.
"Не планировал и не планирую"
Александр Турчинов отказался участвовать в выборах в Верховную Раду в списке "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом сам Турчинов рассказал в комментарии изданию "Апостроф".
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Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины сказал: "Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать".
Мне предлагал войти в список ( "Европейской Солидарности" – 24 канал) Петр Порошенко. Много было и других предложений. Но я не изменил своей позиции относительно баллотирования в парламент,
– заявил Турчинов.
Кто такой Александр Турчинов?
В течение длительной политической карьеры (более 20 лет) Александр Турчинов работал:
• в Кабмине – первым вице-премьером,
• в парламенте – спикером,
• три с половиной месяца исполнял обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича.
Всего с конца 90-х годов был ближайшим соратником Юлии Тимошенко в "Батькивщине". Однако в 2014 году покинул ряды политсилы и вместе с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением Яценюком возглавил партию "Народный фронт".
Позже президент Петр Порошенко назначил Турчинова секретарем СНБО. В отставку Турчинов с должности подал 17 мая, еще даже до официальной инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.