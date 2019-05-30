Турчинов ответил, будет ли баллотироваться в Раду вместе с Порошенко

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов действительно получал предложения от пятого президента Украины Петра Порошенко войти в список обновленной политической партии "Европейская Солидарность" и баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году. Но ответил отказом.

"Не планировал и не планирую"

Александр Турчинов отказался участвовать в выборах в Верховную Раду в списке "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом сам Турчинов рассказал в комментарии изданию "Апостроф".

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Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины сказал: "Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду. Есть много молодых или уже опытных политиков, которым надо дать возможность поработать".

Мне предлагал войти в список ( "Европейской Солидарности" – 24 канал) Петр Порошенко. Много было и других предложений. Но я не изменил своей позиции относительно баллотирования в парламент,

– заявил Турчинов.

Кто такой Александр Турчинов?​

В течение длительной политической карьеры (более 20 лет) Александр Турчинов работал:

• в Кабмине – первым вице-премьером,

• в парламенте – спикером,

• три с половиной месяца исполнял обязанности президента Украины после побега Виктора Януковича.



Всего с конца 90-х годов был ближайшим соратником Юлии Тимошенко в "Батькивщине". Однако в 2014 году покинул ряды политсилы и вместе с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением Яценюком возглавил партию "Народный фронт".



Позже президент Петр Порошенко назначил Турчинова секретарем СНБО. В отставку Турчинов с должности подал 17 мая, еще даже до официальной инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.



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