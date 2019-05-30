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      Турчинов відповів, чи буде балотуватися до Ради разом з Порошенком

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      Турчинова не буде у списку "Європейської Солідарності"
      Турчинова не буде у списку "Європейської Солідарності" / 24 канал

      Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов дійсно отримував пропозиції від п'ятого президента України Петра Порошенка увійти до списку оновленої політичної партії "Європейська Солідарність" і балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради у 2019 році. Але відповів відмовою.

      "Не планував і не планую"

      Олександр Турчинов відмовився брати участь у виборах до Верховної Ради у списку "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Про це сам Турчинов розповів у коментарі виданню "Апостроф".

      Читайте також: Порошенко вступив у партію "Європейська Солідарність"

      Колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України сказав: "Не планував і не планую йти до Верховної Ради. Є багато молодих або вже досвідчених політиків, яким треба дати можливість попрацювати".

      Мені пропонував увійти до списку ("Європейської Солідарності" – 24 канал) Петро Порошенко. Багато було й інших пропозицій. Але я не змінив своєї позиції щодо балотування до парламенту,
      – заявив Турчинов.

      Хто такий Олександр Турчинов? Протягом тривалої політичної кар'єри (понад 20 років) Олександр Турчинов працював:
      • у Кабміні – першим віце-прем'єром,
      в парламенті – спікером, 
      три з половиною місяці виконував обов'язки президента України після втечі Віктора Януковича.

      Загалом з кінця 90-х років був найближчим соратником Юлії Тимошенко у "Батьківщині". Однак в 2014 році покинув ряди політсили і разом з чинним міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим й екс-прем'єром Арсенієм Яценюком очолив партію "Народний фронт".

      Пізніше президент Петро Порошенко призначив Турчинова секретарем РНБО. У відставку Турчинов з посади подав 17 травня, ще навіть до офіційного інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

      Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      Вибори
      Хто має шанси увійти до нової Ради: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Олександр Турчинов Петро Порошенко
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