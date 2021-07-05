В 300 метрах от пляжа: в Турции торнадо сильно напугал людей – видео

В Черном море у побережья населенного пункта Чакраз, что в Турции, 4 июля возник торнадо. Он пронесся неподалеку от пляжа и изрядно напугал туристов.

Ураган, который впоследствии закрутился в торнадо, образовался вечером 4 июля. Примерно 15 минут он свирепствовал в Черном море.

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К счастью, торнадо не подходил к берегу, хотя и прошел в 300 метрах от пляжа.

Из-за сильного ветра, который начался в вечерние часы на курорте Чакраз в районе Амасра, в море возник смерч. Жители городка испугались,

– написал в твиттере журналист Айхан Акар.

Несмотря на то, что торнадо отступил, стихия все же принесла неприятности жителям курортного городка. Из-за сильной бури и дождя на дороге в селе Курунлу упало большое дерево. Из-за этого автодорогу перекрыли, пока бригады автомагистралей не убрали его с дороги.

Город Чакраз, где свирепствовал торнадо: карта

В Черном море возник торнадо: смотрите видео