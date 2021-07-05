Буревій, який згодом закрутився у торнадо, утворився надвечір 4 липня. Приблизно 15 хвилин він лютував у Чорному морі.

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На щастя торнадо не підходив до берега, хоча і лютував за 300 метрів від пляжу.

Через сильний вітер, який почався у вечірні години на курорті Чакраз в районі Амасра, в морі виник смерч. Жителі містечка злякалися,

– написав у твітері журналіст Айхан Акар.

Попри те, що торнадо відступив, стихія все ж принесла неприємності жителям курортного містечка. Через сильну бурю і дощ на дорозі в селі Курунлу впало велике дерево. Через це автошлях перекрили, поки бригади автомагістралей не прибрали його з дороги.

Місто Чакраз, де лютував торнадо: карта

У Чорному морі виник торнадо: дивіться відео