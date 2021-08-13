В затопленной Турции мужчина пытался выбраться из авто, но его смыло потоком: видео

После масштабных лесных пожаров Турция страдает от другого стихийного бедствия – север страны накрыли наводнения. В результате непогоды погибли по меньшей мере 6 человек.

Больше всего пострадали части провинций Кастамону, Бартын и Синоп. Они расположены на черноморском побережье Турции.

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Спасатели уже эвакуировали почти 2 тысячи человек. По состоянию на 13 августа общее число погибших уже достигло 27 человек. В сети очевидцы публикуют кадры, демонстрирующие разрушительные последствия непогоды.

На одном из таких видео видно воду, которая сносит все на своем пути. Водитель пытается выбраться из авто на сушу, но не может противостоять потоку. Дальнейшая его судьба пока неизвестна.



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Десятки автомобилей разбиты. На севере Турции люди застряли на крыше заправочной станции во время сильного наводнения.

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