В Турции не считают купленные у России С-400 угрозой для НАТО

Турция является членом НАТО, но покупает оружие у России. В частности, зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия нового поколения С-400.

При этом официальная Анкара не считает, что купленные у России ЗРК является какой-то угрозой для НАТО. А вот США крайне обеспокоены такой позицией Турции.

К слову Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, – СМИ

Турция хочет переговоров с партнерами по НАТО по покупке российского оружия

Зенитные ракетные системы нового поколения С-400, купленные Турцией у России, опасности для НАТО не представляют. По меньшей мере, так заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Комплексы С-400 не создают никакой угрозы для безопасности НАТО. Турция твердо намерена обсуждать тему С-400. Нужен реалистичный, конструктивный диалог,

– сказал министр.

Он озвучил позицию властей Турции: страна хочет переговоров с партнерами по НАТО по российскому оружию. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений Анкары и Парижа и накануне визита туда Чавушоглу.

Скандал с покупкой С-400 Турцией у России: в чем суть

Еще в 2017 году Россия и Турция заключили соглашение о приобретении C-400. США отреагировали сразу – и пригрозили Турции санкциями, хотя страны и являются партнерами по НАТО.

Анкара на угрозы не обращала внимания, и в июле 2019 получила первую партию российских ЗРК. В ответ США исключили Турцию из программы самых современных самолетов F-35.

Конфликт не утихал, и в декабре 2020 Вашингтон ввел санкции против оборонпрома Турции. Президент же Турции Эрдоган неоднократно подчеркивал, что от сделки с Кремлем не откажется.

Но не только Франция, но и США обеспокоены этими российскими установками. Более того,