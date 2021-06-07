В Турции не считают купленные у России С-400 угрозой для НАТО

Турция является членом НАТО, но покупает оружие у России. В частности, зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия нового поколения С-400.
При этом официальная Анкара не считает, что купленные у России ЗРК является какой-то угрозой для НАТО. А вот США крайне обеспокоены такой позицией Турции.
К слову Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина, – СМИ
Турция хочет переговоров с партнерами по НАТО по покупке российского оружия
Зенитные ракетные системы нового поколения С-400, купленные Турцией у России, опасности для НАТО не представляют. По меньшей мере, так заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Комплексы С-400 не создают никакой угрозы для безопасности НАТО. Турция твердо намерена обсуждать тему С-400. Нужен реалистичный, конструктивный диалог,
– сказал министр.
Он озвучил позицию властей Турции: страна хочет переговоров с партнерами по НАТО по российскому оружию. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений Анкары и Парижа и накануне визита туда Чавушоглу.Но не только Франция, но и США обеспокоены этими российскими установками. Более того, военно-финансовые операции с Россией подпадают под действие американских санкций.
Скандал с покупкой С-400 Турцией у России: в чем суть
- Еще в 2017 году Россия и Турция заключили соглашение о приобретении C-400. США отреагировали сразу – и пригрозили Турции санкциями, хотя страны и являются партнерами по НАТО.
- Анкара на угрозы не обращала внимания, и в июле 2019 получила первую партию российских ЗРК. В ответ США исключили Турцию из программы самых современных самолетов F-35.
- Конфликт не утихал, и в декабре 2020 Вашингтон ввел санкции против оборонпрома Турции. Президент же Турции Эрдоган неоднократно подчеркивал, что от сделки с Кремлем не откажется.