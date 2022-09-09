Эрдоган заявил, что в Турции схватили одного из важнейших предводителей "Исламского государства"

В Турции задержан один из предводителей "ИГИЛ". Речь идет о Башаре Хаттабе Газале Аль Сумайдае, который также известен, как Абу Зейд или Мастер Зейд.

Детали задержания террориста

О задержании боевика 8 сентября заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Политик отметил, что тот является одним из важнейших главарей "Исламского государства".

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Эрдоган рассказал, что в операции по задержанию террориста приняли участие главное управление безопасности страны и полицейское управление Стамбула.

Связи этого террориста в Сирии и Стамбуле давно отслеживались. Была разведывательная информация, что он въедет в Турцию нелегально. Службы безопасности Стамбула установили, что террорист использовал поддельное имя и маскировку,

– отметил президент.

Задержанный был допрошен работниками национальной разведки и полицейского управления. После этого его передали судебным властям.



Террорист замаскировался в Турции / Фото Anadolu Agency



В Турции задержали важного боевика "ИГИЛ" / Фото Anadolu Agency



Абу Зейда уже допросили / Фото Anadolu Agency

Что известно о террористе

Источник: Counter Extremism Project

Абу Зейд возглавляет "судебную систему" "Исламского государства", поэтому является важным лидером террористов.

По данным СМИ, подозреваемый был на первом месте в списке разыскиваемых иракской армией террористов.

В феврале 2022 года Абу Зейда считали главным претендентом на "должность" нового главы "ИГИЛ".

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