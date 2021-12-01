В Турции снегопад заблокировал дороги: удивительные фото

Турецкий регион Восточная Анатолия в первый день зимы засыпало снегом. Сильная метель заблокировала движение на трассах.

Множество автомобилей застряли на дорогах

Снег в регионе начал падать утром 1 декабря. Метеорологи предупредили население об опасности снегопада и шторма.

Важно Закрыла сына своим телом: во время шторма в Турции мама спасла ребенка ценой собственной жизни

Экстренным службам пришлось привлекать спецтехнику, чтобы расчистить от снега автотрассы в провинции Ардахан.

В провинции Эрзинджан снежная стихия заблокировала дороги к некоторым населенным пунктам. Во время метели перевернулся один из грузовиков. Чтобы поставить его на колеса, пришлось использовать подъемный кран.



В Турции дороги расчищала спецтехника / Фото Hurriyet

Перевал на горе Коп Гечиди вообще был непроходимым для транспорта некоторое время. Частично движение восстановили лишь после очистки трассы от снега. Сейчас автомобили ездят только под контролем дорожных служб.

Кстати, снегопад прогнозируют до конца недели.

Восточную Анатолию накрыл мощный снегопад / Фото Hurriyet

Непогода в Турции