В Турции украинский турист погиб после столкновения гидроциклов

В одном из курортных регионов Турции произошел несчастный случай с украинскими туристами. На море у города Кемер столкнулись два гидроцикла.
В результате столкновения погиб человек. Турецкие СМИ сообщают, что речь идет о 28-летнем украинце Виталие Галушко.
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В Турции погиб турист из Украины
Украинские туристы взяли на прокат два гидроцикла, и поехали кататься. Это произошло в Анталии, у города Кемер, 22 июня примерно в 12:00.
- Один из гидроциклов в пятизвездочном отеле арендовал 28-летний украинец Виталий Галушко.
- Другой – семья Харценко, 28-летний Александр и 24-летняя Юлия.
Известно без подробностей, что эти гидроциклы столкнулись в море.
- В результате аварии Галушко упал в воду и потерял сознание. Его срочно достали спасатели.
- Мужчину доставили в ближайшую частную клинику. Но никакие усилия врачей не помогли спасти туриста.
Береговая охрана и прокуратура Турции будут расследовать инцидент.
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