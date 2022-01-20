В Турции выпало по колено снега: фото и видео рекордных снегопадов

В Турции зафиксировали самые мощные снегопады за последние 54 года. Вечером 18 января тысячи людей застряли в километровых пробках на трассах на юге страны.

Снег перекрыл дороги до 700 поселков

На трассе Тарсус – Адана – Газиантеп застряли тысячи автомобилей. 2 тысячи человек уже спасли из снежной ловушки.

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186 человек отвезли в больницы. Спасательные бригады раздали еду около 7 тысячам человек, которые застряли в машинах на дороге. Продукты и воду доставляли на трассу вертолетами.

По данным ведомства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), из-за непогоды невозможно добраться до более 700 деревень с юго-востока к северо-западу страны. Снежный покров достигает 40 сантиметров.

Из-за метелей школы закрыли в 47 турецких провинциях.



Ситуация на трассах Турции / Фото Bianet

В Турции зафиксировали рекордный снегопад: видео

19 января 2,8 тысячи человек все еще стояли в пробках, ожидая помощи и улучшения погоды.

На видео с места происшествия видно, что дороги полностью засыпаны снегом. Из-за этого автомобили не могут ехать и людям приходится много часов сидеть в салоне.

Смотрите видео с засыпанной снегом трассы:

Передвигаться по улицам пешком также изрядно сложно, ведь снега выпало по колени. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Когда прекратится снегопад – пока неизвестно.

Что происходит в заснеженной Турции: видео​