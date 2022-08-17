Турция атаковала сирийскую базу в Алеппо: более десятка погибших
Источник:The Washington post
Анкара снова атаковала сирийскую базу. На этот раз предварительно известно о погибших, число которых переваливает за десяток.
Соответствующую информацию сообщили СМИ. В результате атаки еще почти 10 человек ранены.
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Турция атаковала сирийскую базу
Днем 16 августа турецкая армия нанесла удар по позициям сирийской армии в деревне Таль-Джаркали, к западу от города Айн-аль-Араб в провинции Алеппо,
– сообщили в СSM Times.
Известно, что Турция атаковала в ответ на ракетные обстрелы, в результате которых погибли два турецких солдата. Также добавили, что после авиаударов пострадали люди.
По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате атаки:
- погибли не менее 11 сирийских военнослужащих;
- еще восемь – ранены.
Также известно, что база, которую атаковала Анкара, расположена всего в 2 километрах от границы с Турцией.
Объявления в мечети, вероятные бои в Сирии
В соцсетях сообщили, что Турция якобы объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на сопредельной стороне в ближайшее время. Говорится, что страна ввела войска в Африн.
Людям, живущим на приграничных с Сирией регионах Турции, об этом сообщили по громкоговорителю в мечетях.
Турецкая авиация уже пролетела над приграничным районом Газиантеп и двигается по всей линии столкновения с Сирией. Что удивительно: в турецких СМИ на этот счет полная тишина,
– пишут в соцсетях.
Также предварительно известно о турецких ударах с помощью беспилотников и авиации. Пишут, что идет обстрел.
Заявление в турецкой мечети: смотрите видео
Однако губернатор Сиваса Давут Гюль эту информацию опроверг и объяснил, что объявления в мечетях "превзошли свое предназначение", ведь комендантского часа, внештатной ситуации нет.
"В отношении ответственных должностных лиц возбуждено уголовное дело", – заверил турецкий политик.
Кратко о войне в Сирии
- Война в Сирии длится уже 11 лет. Она началась, когда сирийцы вышли на улицы и требовали демократии. Тогда люди протестовали против правительства. Эти события известны также как "Арабская весна".
- Однако режим бывшего авторитарного правителя Асада контролирует уже большую часть страны. Однако официально война не завершена.
- Ведь в нее замешаны другие страны. В частности, Иран, США, россия и Турция. Стоит вспомнить, что россия выступает на стороне сирийского диктатора Асада.
- Турция дважды вводила войска в Сирию. Она создала там так называемые зоны безопасности, которые стали безопасной зоной для вооруженных прокси-групп сирийской оппозиции.
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