Турция атаковала сирийскую базу в Алеппо: более десятка погибших

Анкара снова атаковала сирийскую базу. На этот раз предварительно известно о погибших, число которых переваливает за десяток.

Соответствующую информацию сообщили СМИ. В результате атаки еще почти 10 человек ранены.

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Турция атаковала сирийскую базу

Днем 16 августа турецкая армия нанесла удар по позициям сирийской армии в деревне Таль-Джаркали, к западу от города Айн-аль-Араб в провинции Алеппо,

– сообщили в СSM Times.

Известно, что Турция атаковала в ответ на ракетные обстрелы, в результате которых погибли два турецких солдата. Также добавили, что после авиаударов пострадали люди.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате атаки:

погибли не менее 11 сирийских военнослужащих;

еще восемь – ранены.

Также известно, что база, которую атаковала Анкара, расположена всего в 2 километрах от границы с Турцией.

Объявления в мечети, вероятные бои в Сирии

В соцсетях сообщили, что Турция якобы объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на сопредельной стороне в ближайшее время. Говорится, что страна ввела войска в Африн.

Людям, живущим на приграничных с Сирией регионах Турции, об этом сообщили по громкоговорителю в мечетях.

Турецкая авиация уже пролетела над приграничным районом Газиантеп и двигается по всей линии столкновения с Сирией. Что удивительно: в турецких СМИ на этот счет полная тишина,

– пишут в соцсетях.

Также предварительно известно о турецких ударах с помощью беспилотников и авиации. Пишут, что идет обстрел.

Заявление в турецкой мечети: смотрите видео

Однако губернатор Сиваса Давут Гюль эту информацию опроверг и объяснил, что объявления в мечетях "превзошли свое предназначение", ведь комендантского часа, внештатной ситуации нет.

"В отношении ответственных должностных лиц возбуждено уголовное дело", – заверил турецкий политик.

Кратко о войне в Сирии

Война в Сирии длится уже 11 лет. Она началась, когда сирийцы вышли на улицы и требовали демократии. Тогда люди протестовали против правительства. Эти события известны также как "Арабская весна".

Однако режим бывшего авторитарного правителя Асада контролирует уже большую часть страны. Однако официально война не завершена.

Ведь в нее замешаны другие страны. В частности, Иран, США, россия и Турция. Стоит вспомнить, что россия выступает на стороне сирийского диктатора Асада.

Турция дважды вводила войска в Сирию. Она создала там так называемые зоны безопасности, которые стали безопасной зоной для вооруженных прокси-групп сирийской оппозиции.

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