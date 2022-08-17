Турция атаковала сирийскую базу в Алеппо: более десятка погибших

17 августа 2022 , 01:14
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Источник:

The Washington post

Анкара снова атаковала сирийскую базу. На этот раз предварительно известно о погибших, число которых переваливает за десяток.

Соответствующую информацию сообщили СМИ. В результате атаки еще почти 10 человек ранены.

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Турция атаковала сирийскую базу

Днем 16 августа турецкая армия нанесла удар по позициям сирийской армии в деревне Таль-Джаркали, к западу от города Айн-аль-Араб в провинции Алеппо,
– сообщили в СSM Times.

Известно, что Турция атаковала в ответ на ракетные обстрелы, в результате которых погибли два турецких солдата. Также добавили, что после авиаударов пострадали люди.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате атаки:

  • погибли не менее 11 сирийских военнослужащих;
  • еще восемь – ранены.

Также известно, что база, которую атаковала Анкара, расположена всего в 2 километрах от границы с Турцией.

Объявления в мечети, вероятные бои в Сирии

В соцсетях сообщили, что Турция якобы объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на сопредельной стороне в ближайшее время. Говорится, что страна ввела войска в Африн.

Людям, живущим на приграничных с Сирией регионах Турции, об этом сообщили по громкоговорителю в мечетях.

Турецкая авиация уже пролетела над приграничным районом Газиантеп и двигается по всей линии столкновения с Сирией. Что удивительно: в турецких СМИ на этот счет полная тишина,
– пишут в соцсетях.

Также предварительно известно о турецких ударах с помощью беспилотников и авиации. Пишут, что идет обстрел.

Заявление в турецкой мечети: смотрите видео

 

Однако губернатор Сиваса Давут Гюль эту информацию опроверг и объяснил, что объявления в мечетях "превзошли свое предназначение", ведь комендантского часа, внештатной ситуации нет.

"В отношении ответственных должностных лиц возбуждено уголовное дело", – заверил турецкий политик.

Кратко о войне в Сирии

  • Война в Сирии длится уже 11 лет. Она началась, когда сирийцы вышли на улицы и требовали демократии. Тогда люди протестовали против правительства. Эти события известны также как "Арабская весна".
  • Однако режим бывшего авторитарного правителя Асада контролирует уже большую часть страны. Однако официально война не завершена.
  • Ведь в нее замешаны другие страны. В частности, Иран, США, россия и Турция. Стоит вспомнить, что россия выступает на стороне сирийского диктатора Асада.
  • Турция дважды вводила войска в Сирию. Она создала там так называемые зоны безопасности, которые стали безопасной зоной для вооруженных прокси-групп сирийской оппозиции.

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Автор: Діана Квасневська