Турция всегда играет двойную игру: зачем Эрдогану БРИКС

Есть сообщения, что Реджеп Эрдоган стремится присоединиться к альянсу БРИКС. Турция является членом НАТО, однако подала заявку на вступление в это экономическое объединение. Ее могут рассмотреть на саммите БРИКС в Казани.

Такое решение Эрдогана может нанести значительный ущерб его стране в отношениях с НАТО. Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что президент Турции ранее придерживался похожей политики, однако это происходило в контексте закупки оружия у России.

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Двусмысленная политика Турции

Александр Краев отметил, что Эрдоган всегда пытался играть двойную игру, одновременно поддерживая связи с США и страной-агрессором.

Турция всегда стремится получить максимум от каждого партнера, с которым имеет отношения,

– сказал он.

Эксперт совета внешней политики объяснил, что стремление президента Турции стать членом БРИКС, вероятно, имеет целью получить уступки от Запада, говорится о финансовой поддержке и "адекватном торговом и политическом отношении".

Страны Запада в ответ на такие действия Турции могут начать снова давить, как это было в 2016 – 2018 годах, в частности угрожать введением санкций и приостанавливать договоры о поставках вооружения.

Однако это было в 2016 году. Тогда, когда Запад был более решительным в контексте Турции. Я надеюсь, что хоть какая-то, но реакция все же должна быть,

– высказался Александр Краев.

Стоит добавить, что Реджеп Эрдоган ранее заявил, что вступление Турции в БРИКС не означает выход из НАТО, поскольку эти организации не являются взаимосвязанными. Он отметил, что участие его страны в БРИКС и НАТО дополняет друг друга и не создает конфликта интересов.

С какой целью был создан БРИКС

По словам эксперта совета внешней политики, БРИКС – это коалиция, которая создана как экономическая и политическая альтернатива западным структурам. Представители этого объединения имели амбиции стать альтернативой для Международного валютного фонда. Там рассматривали китайский юань как замену американского доллара.

Пока им (объединению БРИКС – 24 Канал) это не удалось, вероятно, и не удастся. Однако надо понимать, что эта организация представляет угрозу, ведь помогает России, Китаю и другим обходить международные санкции, чтобы продолжать торговать и получать заработок для поддержания собственной экономики на плаву,

– отметил Александр Краев.