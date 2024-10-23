Таке рішення Ердогана може завдати значної шкоди його країні у відносинах із НАТО. Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що президент Туреччини раніше дотримувався схожої політики, однак це відбувалось у контексті закупівлі зброї у Росії.

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Двозначна політика Туреччини

Олександр Краєв зауважив, що Ердоган завжди намагався грати подвійну гру, одночасно підтримуючи зв'язки із США та країною-агресоркою.

Туреччина завжди прагне отримати максимум від кожного партнера, з яким має відносини,

– сказав він.

Експерт ради зовнішньої політики пояснив, що прагнення президента Туреччини стати членом БРІКС, ймовірно, має на меті здобути поступки від Заходу, мовиться про фінансову підтримку та "адекватне торгівельне й політичне ставлення".

Країни Заходу у відповідь на такі дії Туреччини можуть почати знову тиснути, як це було у 2016 – 2018 роках, зокрема погрожувати введенням санкцій та призупиняти договори щодо постачання озброєння.

Однак це було у 2016 році. Тоді, коли Захід був більш рішучим у контексті Туреччини. Я сподіваюсь, що хоч якась, але реакція все ж має бути,

– висловився Олександр Краєв.

Варто додати, що Реджеп Ердоган раніше заявив, що вступ Туреччини до БРІКС не означає вихід із НАТО, оскільки ці організації не є взаємопов'язаними. Він наголосив, що участь його країни в БРІКС та НАТО доповнює одна одну і не створює конфлікту інтересів.

З якою метою було створено БРІКС

За словами експерта ради зовнішньої політики, БРІКС – це коаліція, яка створена як економічна та політична альтернатива західним структурам. Представники цього об'єднання мали амбіцію стати альтернативою для Міжнародного валютного фонду. Там розглядали китайський юань як заміну американського долара.

Поки їм (об'єднанню БРІКС – 24 Канал) це не вдалося, ймовірно, і не вдасться. Проте треба розуміти, що ця організація становить загрозу, адже допомагає Росії, Китаю та іншим обходити міжнародні санкції, щоб продовжувати торгувати та отримувати заробіток для підтримки власної економіки на плаву,

– зауважив Олександр Краєв.