Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он также отметил, что у Путина уже очень мало рычагов для шантажа.
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"После того, как в Севастополе что-то взорвалось, а затем СБУ выложили видео, что эти взрывы не были напрасными. Но после взрывов в Крыму, Путин решил пойти ва-банк, и что-то решать, потому что рычагов давления на мир у него уже нет", – объясняет эксперт.
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Но, по словам Загороднего, все пошло не по плану, потому что гарантом зерновой сделки является Турция – и она показала, что все в порядке, все будет работать.
Конкретно в этой ситуации Эрдоган показал, что Россия не нужна для того, чтобы зерновые соглашения работали,
– добавляет специалист.
Тарас Загородний говорит, что Турция взяла под контроль проход конвоев с зерном, это то, что говорили еще в начале лета.
"После заявлений Путина вчера и сегодня, можно сделать вывод, что Одесса и ее акватории уже вступили в НАТО", – резюмирует Тарас Загородний.
Россия и соглашение об экспорте украинского зерна
- Ранее Россия сообщила, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Впоследствии в ООН заявили, что договоренности остаются в силе. Так, проверка судов, транспортирующих продовольствие из украинских портов, продолжится.
- Это заявление России повлекло за собой внезапный рост стоимости зерна и пшеницы в мире. Цены достигли двухнедельного максимума.
- Несмотря на заявления Кремля, через два дня прошло 17 судов. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что ООН согласовала 8 кораблей на 3 ноября.
- 2 ноября президент Турции Эрдоган заявил, что Россия соглашается снова присоединиться к черноморскому соглашению по экспорту зерна.