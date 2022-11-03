Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він також зазначив, що у Путіна вже дуже мало важелів для шантажу.

Читайте також США передадуть Україні "вбивці дронів" Vampire, але не зараз: у чому їхня особливість

"Після того, як у Севастополі щось вибухнуло, а потім СБУ виклали відео, що ці вибухи не були даремними. Але ж після вибухів у Криму, Путін вирішив піти ва-банк, і щось вирішувати, бо важелів тиску на світ у нього вже немає", – пояснює експерт.

Цікаво – Реакція МЗС України на заяви Росії про експорт зерна: дивіться відео

Але, за словами Загороднього, все пішло не за планом, бо гарантом зернової угоди є Туреччина – і вона показала, що все гаразд, все працюватиме.

Конкретно в цій ситуації, Ердоган показав, що Росія не потрібна для того, аби зернові угоди працювали,

– додає фахівець.

Тарас Загородній каже, що Туреччина взяла під контроль прохід конвоїв із зерном, це те, про що говорили ще на початку літа.

"Після заяв Путіна вчора та сьогодні, можна зробити висновок, що Одеса та її акваторії вже вступили в НАТО", – резюмує Тарас Загородній.

Росія та угода про експорт українського зерна