СМИ пишут о якобы "мирном плане" Турции для Украины: у Зеленского резко отреагировали

Накануне СМИ написали о том, что Турция якобы предлагает Украине и России план по замораживанию войны. Он якобы предусматривает, что Киев откажется от вступления в НАТО хотя бы до 2040 года.

На это отреагировали в Офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что нет никаких альтернативных планов.

Между тем Путин после массированной атаки по энергообъектам цинично заговорил о переговорах с Украиной

Говорят, инициирует это Турция

Собственно, российское издание "Новая-Европа" отметило, что его редакция якобы ознакомилась с документом. Уверяют, что якобы продвигают при посредничестве Реджепа Эрдогана, и что он – инициатива самой Турции.

Изданию анонимный источник заявил, что соответствующий документ якобы есть у всех трех сторон – Турции, России и Украины. И что основывается он якобы на документах с первых переговоров, которые проводили в Стамбуле. В новый текст, уверяет источник, вошла часть формулировок мая 2022 года.

Альтернативных "мирных планов" нет

На этом подчеркнул Михаил Подоляк. Советник главы Офиса Президента напомнил, что существует только безусловная Формула мира, которую предложил Владимир Зеленский.

Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш России",

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что президентская Формула мира основывается на том, чтобы:

Россия полностью вышла с территории Украины;

мы вернулись к международному праву с пересмотром роли международных институтов;

за акт агрессии была объемная юридическая и физическая ответственность;

были соответствующие масштабные компенсации со стороны Кремля.

Все остальное – это лишь о желании... продолжить войну через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима..

– добавил советник главы ОП.

Заметим также, что советник главы ОП Дарья Заривная в комментарии Forbes Ukraine также отметила, что это очередная попытка российской дезинформации. Она добавила, что впервые соответствующая информация появилась на телеграм-каналах, которые контролируют российские спецслужбы.

Первоисточником этой информации является российский телеграм-канал, который контролируется российскими спецслужбами. Информация появилась еще 23 марта. Странно, что дальше сообщения распространялись в "Новая Газета. Европа" и пророссийских телеграм-каналах,

– отреагировала Заривная.

Она отметила, что почти идентичную "Новой Газете" информацию 22 – 23 марта распространяли каналы MediaKiller, ЗеРада, Легитимный. Их Центр противодействия дезинформации и СБУ внесли в "список каналов враждебной пропаганды".

Заривная предположила, что "россияне насыщают инфополе дезинформацией", и что они пытаются сместить перед предстоящим саммитом в Швейцарии по достижению мира в Украине сместить фокус с помощью фейков.