Могут готовиться к наступлению: Турция накапливает силы возле границ Сирии, – WSJ

Турция проводит масштабное наращивание военных сил на границе с Сирией. Это вызывает опасения относительно возможного вторжения на территории, контролируемые поддерживаемыми США сирийскими курдами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Наращивание военного присутствия напоминает действия Турции перед ее вторжением в северо-восточную Сирию в 2019 году.

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Турция накапливает войска вблизи границы с Сирией

По словам высокопоставленных чиновников США, вдоль сирийско-турецкой границы в районе города Кобани замечены большие скопления турецких коммандос, артиллерии и бойцов союзных милитаризованных формирований. По словам одного из представителей США, турецкая операция через границу может быть неизбежной.

Мы пристально следим за ситуацией и настаиваем на сдержанности,

– заявил один из представителей США.

Ильхам Ахмед, чиновница администрации сирийских курдов, обратилась к новоизбранному президенту Дональду Трампу с просьбой повлиять на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы предотвратить вторжение.

"Цель Турции – установить фактический контроль над нашей землей до вашего вступления в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с обладателями нашей территории", – написала Ахмед в письме к Трампу.

В издании напомнили, что госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит в Турцию, где обсуждал с Эрдоганом перспективы будущего Сирии и пытался получить гарантии ограничения Анкарой действий против курдских бойцов.

К чему курды призывают Трампа

Впрочем, переговоры о прекращении огня, которые США организовали между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в городе Кобани, завершились в понедельник безрезультатно. Об этом сообщил представитель СДС, отметив также о "значительном скоплении военных сил" с обеих сторон города.

Из-за границы мы уже видим, как турецкие силы концентрируются, и наши мирные жители живут в постоянном страхе перед неизбежной смертью и разрушениями,

– написала Ахмед.

Несмотря на то, что Трамп официально вступит в должность только 20 января, Ахмед призвала его использовать свой "уникальный подход к дипломатии" для того, чтобы убедить Эрдогана отказаться от запланированной военной операции. Она также напомнила о предыдущей встрече, во время которой Трамп заверил, что "Соединенные Штаты не покинут курдов".