Турция может приобрести самолеты Су-57 у России, если в США откажутся продавать истребители F-16

Турция будет вынуждена купить российские самолеты Су-57. На такое решение в стране готовы пойти, если Конгресс США откажется продавать истребители F-16.

К 2030 году турецкие военные получат самолеты TF-X собственного производства. А пока им нужно закупать их у других стран. Если США не продадут истребители F-16, то в Турции будут вынуждены закупать российские Су-57.

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Турция беспокоится о своем воздушном пространстве

Турция пытается всячески прикрыть свое воздушное пространство. Планируется, что страна закупит 120 самолетов F-16 Block 70. Окончательный ответ остается за Конгрессом США. Он может либо согласиться продавать истребители в стране, либо нет.

Но следует понимать, что США исключили Турцию из программы F-35, которая предполагала продажу истребителей пятого поколения. Причиной явилась покупка в России системы обороны С-400. Турция попросила США о покупке более старых моделей – F-16 – и комплектов для их модернизации.

Если же Конгресс отклонит и этот запрос, то Турция сможет приобрести самолеты у Франции или Великобритании. Или в очередной раз обратиться к России, но уже на этот раз, чтобы получить истребители Су-57.

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F-16 – ударная сила ВВС Турции

На сегодняшний день неизвестно, сколько этих истребителей состоит на вооружении в Турции. По предварительным подсчетам речь идет о примерно 245 единицах. Но в стране хотят нарастить свою "армию птиц".

Что касается собственных истребителей, то в Турции они должны появиться в конце 2020-х годов. Речь идет о самолетах TF-X и F-35.

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