До 2030 року турецькі військові отримають літаки TF-X власного виробництва. А поки їм потрібно закуповувати їх в інших країн. Тож, якщо США не продадуть винищувачі F-16, то в Туреччині будуть вимушені закуповувати російські Су-57.

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Туреччина турбується про свій повітряний простір

Відтак, у Туреччині намагаються всіляко прикрити свій повітряний простір. Планується, що країна закупить 120 літаків F-16 Block 70. Остаточна відповідь залишається за Конгресом США. Він може або погодитися продавати винищувачі країні, або ні.

Але варто розуміти, що США виключили Туреччину з програми F-35, яка передбачала продаж винищувачів п'ятого покоління. Причиною стала покупка в Росії системи оборони С-400. Відтак Туреччина попросила США про покупку старіших моделей – F-16 – та комплектів для їхньої модернізації.

Якщо ж Конгрес відхилить і цей запит, то Туреччина зможе придбати літаки у Франції або Великій Британії. Або ж вкотре звернутися до Росії, але вже цього разу, щоб отримати винищувачі Су-57.

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F-16 – ударна сила ВПС Туреччини

На сьогодні достеменно невідомо, скільки цих винищувачів є на озброєнні у Туреччини. За попередніми підрахунками мовиться про приблизно 245 одиниць. Але в країні хочуть наростити свою "армію пташок".

Що ж стосується власних винищувачів, то у Туреччині вони мають з'явитися наприкінці 2020-х років. Мовиться про літаки TF-X та F-35.

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