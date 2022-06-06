Турция может стать посредником в деблокаде портов для вывоза зерна

Россия и Турция предварительно договорились о разблокировке Черного моря. Однако Украина не согласна с их условиями.

из-за войны, которую начала Россия против Украины, наше продовольствие, а главное – зерно, не попадает на мировые рынки. Это чревато голодом нескольким зависящим от него регионам.

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Ссылаясь на свои источники, Bloomberg утверждает, что Россия и Турция достигли предварительной договоренности о разблокировании поставок украинской сельскохозяйственной продукции. Однако с их условиями не согласна Украина.

Что известно о сделке

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья возле Одессы и сопровождением украинских судов с зерном. Однако Украина опасается, если Одесса будет без защиты, оказаться уязвимой для нападения России.

Кроме того, ранее Владимир Путин говорил о необходимости разминировать морские пути на Черном море, чтобы вывести украинское зерно. Он заявил, что Москва не будет использовать эту ситуацию в военных целях.

Какая позиция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского президента.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Тот же Путин говорил немецкому канцлеру Шольцу и французскому президенту Макрону, что он не нападет на Украину – за несколько дней до того, как он начал полномасштабное вторжение в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова ничего не означают", – заявил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию.

Мы готовы к вывозу зерна и ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности,

– сообщил Зеленский.

Также он объяснил, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты. "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", – сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, он добавил, что принять участие в деблокаде смогут только страны, которым Украина доверяет, и готовы рисковать.

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