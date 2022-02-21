Турция настойчиво рекомендовала своим гражданам покинуть Восток Украины

В МИД Турции в понедельник, 21 февраля, настойчиво рекомендовали своим гражданам покинуть Восток Украины. Это произошло за считанные часы после того, как Россия признала боевиков на Донбассе.

Граждан Турции просят в случае необходимости обращаться в посольство страны в Киеве. В то же время о призыве вообще уехать из Украины пока не говорится.

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В свете последних событий мы настойчиво призываем наших граждан покинуть восточные регионы Украины,

– говорится в сообщении.

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