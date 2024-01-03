Турция не пропустит переданные Британией тральщики: как отреагировали в ВМС Украины

Турция не хочет пропускать в Черное море минные тральщики для нашего государства. В ВМС Украины объяснили позицию Анкары.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отреагировал на позицию Турции. Журналисты у него поинтересовались, планировали ли в Украине использовать эти корабли до завершения активных боевых действий, передает 24 Канал.

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Что рассказали в ВМС

Плетенчук дал понять, что Киев не подавал Анкаре запроса на пропуск в Черное море двух минных тральщиков.

ВМС запрос на проход этих кораблей не оставляли Турецкой Республике, во-первых. Во-вторых, включая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало. Соответственно, могу только подтвердить, что таких намерений у нас не было,

– объяснил он.

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул, что российские военные корабли Анкара тоже не пропускает в Черное море. По его словам, Турция в этом смысле показывает абсолютный паритет. Плетенчук отметил, что никаких поводов для "предательства" здесь нет.

Что этому предшествовало

Великобритания недавно подарила Украине минные тральщики. Некоторые СМИ писали, что Анкара разрешила этим кораблям пройти в Черное море.

Однако Центр по борьбе с дезинформацией Турецкой Республики опроверг эти слухи. Там подчеркнули, что Турция пропустит эти минно-розыскные корабли только после завершения российско-украинской войны.

Раньше Плетенчук уже предупреждал, что Украина не сможет ввести в Черное море свои военные корабли. Все из-за полномасштабной войны, развязанной Россией против нашего государства.

Как пояснил спикер ВМС, Турция не может пропускать военные корабли тех стран, которые ведут войну. Согласно Конвенции Монтре, Анкара имеет право запрещать проход через проливы любых военных кораблей во время войны, в которой она сама не участвует. Кроме того, Турция может запрещать проход таких кораблей, если она сочтет, что ей самой грозит война.