Турция официально выходит из Стамбульской конвенции

Государственный совет Турции, который играет роль высшего административного суда, окончательно признал законным решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известного как Стамбульская конвенция.

Решение суда означает, что выход Турции из Стамбульской конвенции окончательный и юридически закрепленный.

Раньше Огромная неудача – в Совете Европы отреагировали на выход Турции из Стамбульской конвенции

20 марта 2021 года был опубликован указ Эрдогана о выходе из Стамбульской конвенции, который вступил в силу через три месяца. Ранее турецкие суды не раз отклоняли жалобы на этот указ.

Как объясняют решение

Решение о выходе из конвенции в Анкаре объяснили тем, что она якобы поощряет насилие, подрывая семейные структуры. Оппоненты же утверждали, что соглашение и законодательство, принятое после его выполнения, следует реализовывать более строго.

Турция была первой страной, принявшей конвенцию

Турция – первая страна, ратифицировавшая конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. Целью Конвенции было предотвратить насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и пресечь юридическую безнаказанность виновных лиц.

Что такое Стамбульская конвенция Стамбульская конвенция – это международный юридический обязательный акт, охватывающий вопросы, связанные с насилием в отношении женщин. Соглашение подписали 46 стран мира и Евросоюз. В то же время, ратифицировали документ более 30 стран.

18 июля 2022 Украина официально передала документы о ратификацию Стамбульской конвенции заместителю генерального секретаря Совета Европы Бьорну Берге и таким образом завершила процесс ратификации.