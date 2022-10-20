"Это Эрдоган дожал Путина, а не наоборот": как сотрудничают Россия и Турция

Россия и Турция объявили о создании газового хаба. На самом деле, он более необходим Эрдогану, накануне выборов для улучшения экономической ситуации своей страны.

Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян. Ранее сообщалось о том, что США усиливают давление на Турцию из-за ее связей с Россией.

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Эрдоган дожал Путина

Чибухчян рассказал, что это не Путин дожал Эрдогана, а Эрдоган – Путина. В Турции сейчас сложная экономическая ситуация, а в преддверии выборов президенту Турции ее следует исправлять.

Переоценивать влияние Путина в Турции не стоит. Эрдоган поддерживает его в том, что Путину необходимо перемирие. Турция же хочет, чтобы Россия вложилась в ее развитие,

– отметил политический аналитик.

Запад недоволен политикой Турции

Историк продолжил, что Запад недоволен политикой Турции. Особенно по поводу того, что она помогает России обходить санкции. Кроме того, парламент Турции до сих пор не ратифицировал вхождение Швеции и Финляндии в НАТО.

"Это значит, что Турция до конца будет шантажировать Запад. Потребует максимум и от него, и от России", – заметил он.

Чибухчян о том, как сотрудничают Россия и Турция: смотрите видео

Турция и Россия сотрудничают давно

Политический аналитик добавил, что в 2014 году отношения между Россией и Турцией были напряженными. В 2015 – 2016 годах в Турции был убит российский посол, Турция сбивала российские самолеты, в ответ Путин вводил запреты на ввоз помидоров. Однако потом они стали понимать, что мир становится биполярным и не хотели быть под влиянием США или Китая, а создать свой собственный третий полюс.

Если мы проанализируем, что делала Турция до полномасштабного вторжения России в Украину, то мы поймем, что этот союз существовал давно. Сначала они договорились в Сирии, потом договорились в Ливии, они все время делили влияние. Затем они договорились и вместе устроили войну на южном Кавказе. Все эти действия были осуждены Западом,

– подчеркнул Чибухчян.

По словам историка, со временем они пытались сделать в регионе формат 3+3 (Иран, Турция, Россия, Грузия, Армения, Азербайджан). Пентагон оценил это как попытку вытеснить отсюда США. В общем, все становится понятно, когда смотришь на антизападную риторику Турции и России, на поддержку друг друга. А то, что Турция поддерживает и Украину – привычная вещь.

"Турция любит вести двойную игру, и, кстати, это очень хорошее страхование и для нее. Если бы Турция присоединилась к санкциям Запада, то Украина победила бы гораздо быстрее, потому что Россия очень сильно экономически зависима от Турции", – подчеркнул он.

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