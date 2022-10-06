Россия пыталась заказать бронежилеты и зимнюю форму через третьи страны: Резников о результате

"Спецоперация" России в Украине затянулась – страна-агрессор не рассчитала свои силы и запасы. РФ пыталась купить зимнюю форму и бронежилеты для своей армии через третьи страны.

Турция отказалась продавать России бронежилеты и зимнюю форму

Речь идет о Турции, но страна отказалась. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

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Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.

Резников подчеркнул, что наблюдает провал "могилизации" в России и провал обеспечения нового контингента.

У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали,

– сказал он.

Глава Минобороны считает, что поражение России в войне с Украиной приведет к замене режима в Кремле. Он говорит, что в Кремле примут какие-то кадровые решения, кого обвинят в провале "специальной военной операции", однако, по его словам, это уже не выдержит режим.

Резников подчеркивает, когда в России будет "идеальный шторм", мы в этот момент будем двигаться с контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров. Также Украина будет готовиться к обсуждению с помощью партнеров с новым руководством России новой системы гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению войны и выходу на границы, которые признаны международным сообществом в 1991 году.

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