Журналисты привели заявление спикера МИД Турции Танджу Билгича. Также известно, что Турция размышляет, как эвакуировать своих граждан, застрявших среди боевых действий по всей Украине.

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Турция переносит посольство в Украину.

Член НАТО Турция имеет морскую границу с Россией и Украиной в Черном море, поэтому пытается как-то удержать хорошие связи с обеими странами. До этого она была одной из последних стран, работавших в дипломатических представительствах в Украине без перенесений.

Но 11 марта Турция объявила, что перевозит свое посольство в Киеве в город Черновцы на фоне сообщений о запланированном российском нападении на украинскую столицу.

А между тем:

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