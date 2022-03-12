Журналісти навели заяву речника МЗС Туреччини Танджу Білгіча. Також відомо, що Туреччина міркує, як евакуювати своїх громадян, які застрягли серед бойових дій по всій Україні.
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Туреччина переносить посольство в Україні
Член НАТО Туреччина має морський кордон із Росією та Україною у Чорному морі, тож намагається якось утримати добрі зв’язки з обома країнами. Досі вона була однією з останніх країн, які працювали у дипломатичних представництвах в Україні без перенесень.
Та 11 березня Туреччина оголосила, що перевозить своє посольство у Києві до міста Чернівці на тлі повідомлень про запланований російський напад на українську столицю.
А тим часом:
- У маріупольській мечеті ховаються 86 громадян Туреччини, які просять про допомогу Ердогана.
- А генсек Альянсу Столтенберг нагадав Туреччині, що чекає на санкції проти Росії від усіх членів НАТО.
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