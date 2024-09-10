Группа нестабильно играющих команд: зачем Эрдогану БРИКС

Недавно Турция подала заявку на вступление в БРИКС. У государства сейчас очень нестабильная экономика. Через эту организацию Реджеп Эрдоган пытается найти рынки сбыта.

Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, сейчас Турция не может работать на западном рынке, потому что не может производить то, что там нужно.

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"Чтобы работать на рынках развитых стран, нужно уметь производить то, что нужно на этих рынках. Не очень много Турция может сделать того, что нужно на рынках развитых стран. Поэтому они поднялись на туризме, курортном бизнесе, сельском хозяйстве", – сказал он.

Эрдоган пытается найти рынки сбыта

Игорь Липсиц отметил, что страны, которые входят в БРИКС, имеют нестабильную экономику. Большой там есть только китайская экономика, которая сейчас тоже в не очень хорошем состоянии.

БРИКС – это группа команд, играющих нестабильно. Смотреть на них, конечно, интересно, потому что они изображают какое-то "серьезное влияние" на мировую экономику, но таковыми не являются,

– подчеркнул он.

Турецкая экономика также очень нестабильна. Там сейчас наблюдается чрезвычайно сильная инфляция с постоянным обесцениванием национальной валюты. Страна уже много лет хочет попасть в Евросоюз, однако ее туда не принимают. Это очень обижает турков.

К слову, Олег Саакян оценил действия и заявления стран, которые изъявили желание вступить в группу стран БРИКС. В частности, Турция, по его словам, имеет торговую цель. Для них это логистический коридор и связка тюркского мира.

Поэтому Эрдоган пытается найти рынки сбыта, чтобы хоть что-то кому-то продать и поддержать экономику, которая качается. Ведь турецкий лидер очень боится потерять власть.

"Была возможность торговать "левым" путем с Россией – они торговали, пока их плотно не стянули санкциями эти развитые страны, которые определяют всю экономику. Турция сразу на 30% сократила экспорт в Россию. Все пытаются найти какие-то рынки сбыта, хоть немного что-то кому-то продать и поддержать экономику, которая качается", – объяснил доктор экономических наук.

Вступление Турции в БРИКС: главное

Издание Bloomberg написало, что несколько месяцев назад Турция подала заявку на присоединение к БРИКС. Там отмечают, что причиной является отсутствие прогресса по присоединению к Евросоюзу. В то же время МИД Турции и администрация Эрдогана отказались официально комментировать информацию.

Вопрос о расширении БРИКС могут обсудить во время саммита в российской Казани, который состоится 22 – 24 октября. Кроме Турции, желание присоединиться к блоку выразили Малайзия, Таиланд и Азербайджан.