Как только Эрдоган переизберется президентом, его риторика в отношении России изменится, – политолог

Турецкие компании на десятки миллионов за 2022 год могли продать России технологии, связанные с военно-промышленным комплексом. Анкара считает, что нынешняя ее позиция позволяет получить финансовую и даже геополитическую выгоду.

Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что у турецкого президента Реджепа Эрдогана есть значительные амбиции.

К теме Эрдоган говорит, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении"

"И это уже амбиции даже не регионального уровня. Турции никто не предъявлял конкретных требований, поэтому они будут продолжать свою политику и дальше", – сказал политолог.

Турция уже имела предупреждение

По словам Рейтеровича, ранее турецкий бизнес получил несколько предупреждений и после этого последовали шаги назад. В частности, можно вспомнить историю с карточками Мир, когда россияне массово начали ездить в Турцию и использовать их.

"Однако в Минфин США рассказали об этом прямо на пресс-конференции. Отметили, что это, мягко говоря, неправильная позиция. Тогда многие банки и гостиницы начали отказываться от этих карт. Вывод сделали сразу", – отметил Рейтерович.

Ключевыми будут выборы

По мнению политолога, балансировка между Украиной и Россией будет продолжаться до предвыборной кампании в Турции. Эрдогану важно вторично быть избранным на должность.

Для него война России против Украины и роль Турции в разных процессах, прежде всего, возможность усилить свои позиции на внутриполитической арене. Его электорату, особенно не живущему в больших городах, нравятся идеи возрождения могущества. Эрдоган достаточно активно это эксплуатирует, – считает Рейтерович.

Он сказал, что ЕС и США должны делать замечания о том, чтобы Турция не переходила красные линии. По словам Рейтеровича, одно дело участие в зерновом соглашении или покупка нефти, а совсем другое, когда узнаем, что поставляют товары двойного назначения, которые Россия может использовать для военно-промышленного комплекса. Политолог не исключает, что будут официальные или неофициальные обращения США.

"Если выборы в Турции завершатся победой Эрдогана, то, я думаю, что определенные изменения в политике состоятся. То есть Турция ограничит сотрудничество с Россией и начнет занимать жесткую позицию по некоторым вопросам. Можем сказать, что в зерновом соглашении позиция Турции достаточно жесткая", – добавил Рейтерович.

Что известно об инциденте с продажей товаров для России: коротко