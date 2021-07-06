В МинВОТ объяснили, как будет распределяться построенное Турцией жилье для крымских татар

Министерство временно оккупированных территорий не будет участвовать в распределении квартир, которые построит Турция для крымских татар. По замыслу, этим будут заниматься представители коренного народа.

Как пояснил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский, в вопросе распределения квартир будет локальное самоуправление.

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Как будут распределять квартиры

Замлинский отметил, что Минреинтеграции предлагает, чтобы распределение жилья проводил непосредственно крымскотатарский народ.

"Они сами будут определять, какие кому квартиры и сколько. То есть Минреинтеграции к этому не будет причастно. Образно говоря, будет такое локальное самоуправление в пределах этого коренного народа,

– пояснил замминистра.

О каких квартирах говорится

Еще в апреле 2021 года президент Владимир Путин встретился с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Тогда они обсудили ряд важных вопросов украинско-турецкого сотрудничества. В частности, лидеры подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области жилищного строительства.

Она дает возможность построить 500 квартир для крымских татар. Зеленский назвал этот проект очень важным для сближения народов.

На каком этапе реализация проекта

По словам Замлинского, на следующем пленарном заседании планируется ратификация Рамочного соглашения между Украиной и Турцией по строительству жилья. И только после этого в Украину приедет турецкая сторона и зарегистрирует свое представительство.

Отводятся земельные участки, они уже сформированы, но формально решение должны принять органы местного самоуправления. Далее идут тендерные процедуры, которые проводят представители Турции,

– рассказал он.

Затем в установленном порядке идет проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию, добавил замминистра.