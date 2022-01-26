Турция предложила Стамбул для проведения заседаний ТКГ
Источник:ОБСЕ
Турция предложила Стамбул для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины. В ОБСЕ сообщили, что такое заявление сделали после очередного заседания ТКГ.
Это случилось 26 января. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.
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В ответ на просьбу главы ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса,
– заявил Киннунен.
Посол объяснил, что проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам. По мнению Микко Киннунена, эти переговоры "повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу".
Кстати, раньше встречи Трехсторонней контактной группы проходили в белорусском Минске. Однако из-за пандемии все переговоры продолжались в онлайн-формате.
Впоследствии же, после выборов в Беларуси и самопровозглашения Александра Лукашенко президентом, переговоры не возвращались к очному формату.
Последние новости о переговорах ТКГ
- Трехсторонняя контактная группа провела встречу 25 января. Представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш заявил, что заседание было спокойным. Гармаш заверил, что, очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию.
- Перед этим, в конце 2021 года, Россия отвергала предложение о заседании ТКГ, которое инициировала украинская сторона. Его инициировали из-за нарушения тишины на Донбассе.
- В начале декабря 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Лондон заявил, что Украина работает вместе с партнерами над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.
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