Турция предложила Стамбул для проведения заседаний ТКГ

Турция предложила Стамбул для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины. В ОБСЕ сообщили, что такое заявление сделали после очередного заседания ТКГ.

Это случилось 26 января. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.

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Турция предложила столицу для переговоров ТКГ

В ответ на просьбу главы ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса,

– заявил Киннунен.

Посол объяснил, что проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к личным встречам. По мнению Микко Киннунена, эти переговоры "повысят качество и конфиденциальность обсуждений по Донбассу".

Кстати, раньше встречи Трехсторонней контактной группы проходили в белорусском Минске. Однако из-за пандемии все переговоры продолжались в онлайн-формате.

Впоследствии же, после выборов в Беларуси и самопровозглашения Александра Лукашенко президентом, переговоры не возвращались к очному формату.

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Трехсторонняя контактная группа провела встречу 25 января. Представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш заявил, что заседание было спокойным. Гармаш заверил, что, очевидно, что Москва дала указание не обострять ситуацию.

Перед этим, в конце 2021 года, Россия отвергала предложение о заседании ТКГ, которое инициировала украинская сторона. Его инициировали из-за нарушения тишины на Донбассе.

В начале декабря 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба во время визита в Лондон заявил, что Украина работает вместе с партнерами над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

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