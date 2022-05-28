Турция приготовила "сюрприз" для России в Черном море
Эта карта-схема (уверен) мало известна широким массам. Но она вызывает множество мыслей и понимания особенностей войны в Черном море.
Три особенности войны в Черном море
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На каждой – минигарнизон из 10 – 15 морпехов, а также современные системы наблюдения за подводной, надводной и воздушной обстановкой.
3 – это морские буровые платформы и технологический флот Турции. Внимание – это огромное месторождение природного газа, где уже построен подводный газопровод к турецкому берегу.
Газовое месторождение Турции в Черном море позволит ей полностью избавиться от энергетической зависимости от России / Фото из фейсбука Андрея Клименко
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Отмечу, что последнее очень хорошо объясняет, почему Турция дууууууже не хочет какого-либо возможного расширения боевых действий в Черном море (в частности, не дает разрешения на проход к Черному морю военных кораблей нечерноморских стран НАТО).
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