Турция поднимала F-16 из-за неизвестного дрона над Черным морем
- Турция сбила неизвестный дрон, приближавшийся к ее воздушному пространству.
- Для ликвидации угрозы применили истребители.
Нашествие неизвестных БпЛА в разных уголках мира продолжается. На этот раз чужой дрон летал вблизи Турции, на что страна ответила поднятием F-16.
Соответствующее заявление сделали в турецком Минобороны, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что известно о сбитии беспилотника над Черным морем?
По информации ведомства, воздушную цель, которая приближалась к турецкому воздушному пространству со стороны Черного моря, обнаружили и взяли под контроль в рамках стандартных процедур наблюдения.
Для обеспечения безопасности в небо подняли истребители F-16, которые находятся под национальным и натовским управлением.
После идентификации было установлено, что речь идет о беспилотнике, который вышел из-под контроля. С целью предотвращения возможных угроз аппарат поразили и сбили в безопасном районе, подальше от населенных пунктов.
В Минобороны Турции отметили, что все действия были осуществлены исключительно для защиты воздушного пространства страны.
Где еще фиксировали чужие дроны в последнее время?
В начале ноября Шведское управление гражданской авиации сообщило о появлении неизвестных беспилотников в воздушном пространстве страны. Из-за возможной угрозы аэропорт Гетеборг-Ландветтер временно остановил работу.
В Нидерландах 21 ноября неизвестные дроны заметили над авиабазой Волкель. По ним открыли огонь, однако сбить аппараты не удалось – после обстрела они исчезли. А уже на следующий день беспилотники зафиксировали также вблизи аэропорта Эйндховена, что привело к временному прекращению авиадвижения.
Кроме того, вечером 1 декабря четыре неизвестных дрона заметили на маршруте самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его перелета в Ирландию. Они нарушили запрет на полеты в воздушном пространстве страны, однако ирландские Силы обороны приняли решение не сбивать беспилотники.