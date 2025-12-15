Турция поднимала F-16 из-за неизвестного дрона над Черным морем

Нашествие неизвестных БпЛА в разных уголках мира продолжается. На этот раз чужой дрон летал вблизи Турции, на что страна ответила поднятием F-16.

Соответствующее заявление сделали в турецком Минобороны, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что известно о сбитии беспилотника над Черным морем?

По информации ведомства, воздушную цель, которая приближалась к турецкому воздушному пространству со стороны Черного моря, обнаружили и взяли под контроль в рамках стандартных процедур наблюдения.

Для обеспечения безопасности в небо подняли истребители F-16, которые находятся под национальным и натовским управлением.

После идентификации было установлено, что речь идет о беспилотнике, который вышел из-под контроля. С целью предотвращения возможных угроз аппарат поразили и сбили в безопасном районе, подальше от населенных пунктов.

В Минобороны Турции отметили, что все действия были осуществлены исключительно для защиты воздушного пространства страны.

