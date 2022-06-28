Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Турция сняла вето на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО перед саммитом Альянса в Мадриде (28 – 30 июня).

Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум

Лидеры Турции, Швеции, Финляндии и генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня встретились в Мадриде. По итогам встречи главы МИД трех стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.

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Как говорится в сообщении, конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней на мадридском саммите.

У президента Финляндии Саули Ниинистё подчеркнули, что "теперь это решение неизбежно".

Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум / Фото из твиттера Оани Лунджеску

В пресс-службе президента Финляндии отметили, что Турция выражала беспокойство из-за угроз терроризма. В Финляндии подчеркнули, что осуждают терроризм в любых проявлениях.

Шведская сторона также сообщила о достижении принципиальной договоренности. "Мы достигли договоренности", – написала глава МИД Швеции Анн Линде в твиттере.

Великий день для НАТО

На разблокирование пути Финляндии и Швеции в НАТО уже отреагировал лидер Великобритании Борис Джонсон. Он написал в твиттере, что Швеция и Финляндия сделают Альянс крепче.

Фантастические новости, когда мы начинаем саммит НАТО. Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий Альянс крепче и безопаснее,

- написал Джонсон.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также в твиттере поздравил обе страны. По его словам, это большой день для региона Балтийского моря.

"Отличные новости – теперь у нас есть договоренность о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Великий день для Альянса, великий день для региона Балтийского моря, великий день для всех нас", – отметил он.

Швеция и Финляндия вступают в НАТО: что известно

Исторически сложилось, что Швеция и Финляндия сохраняли политику военного нейтралитета. До недавнего времени общество в обеих странах не поддерживало вступления в НАТО. Но все резко изменило военное вторжение России в Украину.

В обеих странах возросла поддержка курса в НАТО, из-за чего уже 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в Альянс. Интересно, что как таковой заявки на вступление в НАТО нет. Существует заявка на получение ПДЧ (План действий по членству в НАТО). Но Швеции и Финляндии не понадобился ПДЧ, поскольку обе страны адаптированы к стандартам НАТО.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО неожиданно начала блокировать Турция, президент которой Реджеп Эрдоган обвинил обе страны в терроризме. В начале июня Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию, если не будут выполнены их требования.

Сообщалось, что Турция выдвинула сразу 10 требований. После того генсек НАТО информировал, что Швеция выполняет требования Турции. Столтенберг отметил, что Финляндия не вступит в НАТО без Швеции.

Добавим, что вступление Швеции и Финляндии сильно скажется на России. Во-первых, границы НАТО с Россией станут еще длиннее. Во-вторых, Москва фактически потеряет контроль над Балтийским морем.

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