Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Источник:Президент Финляндии
Турция сняла вето на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО перед саммитом Альянса в Мадриде (28 – 30 июня).
Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум
Лидеры Турции, Швеции, Финляндии и генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 июня встретились в Мадриде. По итогам встречи главы МИД трех стран подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО.
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Как говорится в сообщении, конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней на мадридском саммите.
У президента Финляндии Саули Ниинистё подчеркнули, что "теперь это решение неизбежно".
Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум / Фото из твиттера Оани Лунджеску
В пресс-службе президента Финляндии отметили, что Турция выражала беспокойство из-за угроз терроризма. В Финляндии подчеркнули, что осуждают терроризм в любых проявлениях.
Шведская сторона также сообщила о достижении принципиальной договоренности. "Мы достигли договоренности", – написала глава МИД Швеции Анн Линде в твиттере.
Великий день для НАТО
На разблокирование пути Финляндии и Швеции в НАТО уже отреагировал лидер Великобритании Борис Джонсон. Он написал в твиттере, что Швеция и Финляндия сделают Альянс крепче.
Фантастические новости, когда мы начинаем саммит НАТО. Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий Альянс крепче и безопаснее,
- написал Джонсон.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс также в твиттере поздравил обе страны. По его словам, это большой день для региона Балтийского моря.
"Отличные новости – теперь у нас есть договоренность о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Великий день для Альянса, великий день для региона Балтийского моря, великий день для всех нас", – отметил он.
Швеция и Финляндия вступают в НАТО: что известно
- Исторически сложилось, что Швеция и Финляндия сохраняли политику военного нейтралитета. До недавнего времени общество в обеих странах не поддерживало вступления в НАТО. Но все резко изменило военное вторжение России в Украину.
- В обеих странах возросла поддержка курса в НАТО, из-за чего уже 18 мая обе страны официально подали заявку на вступление в Альянс. Интересно, что как таковой заявки на вступление в НАТО нет. Существует заявка на получение ПДЧ (План действий по членству в НАТО). Но Швеции и Финляндии не понадобился ПДЧ, поскольку обе страны адаптированы к стандартам НАТО.
- Вступление Швеции и Финляндии в НАТО неожиданно начала блокировать Турция, президент которой Реджеп Эрдоган обвинил обе страны в терроризме. В начале июня Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию, если не будут выполнены их требования.
- Сообщалось, что Турция выдвинула сразу 10 требований. После того генсек НАТО информировал, что Швеция выполняет требования Турции. Столтенберг отметил, что Финляндия не вступит в НАТО без Швеции.
- Добавим, что вступление Швеции и Финляндии сильно скажется на России. Во-первых, границы НАТО с Россией станут еще длиннее. Во-вторых, Москва фактически потеряет контроль над Балтийским морем.
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